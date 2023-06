Nasce "OnAirport": la radio in aeroporto lanciata da AdR e RTL 102.5

(Teleborsa) - Dalla collaborazione fraè nata l'iniziativa, vero e proprioche nasce nel cuore dell'. Le trasmissioni saranno diffuse, direttamente da unasituata presso la piazza dell’a, dagli speaker di RTL 102.5 e dei giovani della comunicazione di ADR.Ogni giorno saranno realizzatinei programmi di– punto di riferimento dei giovani –. All'iniziativa, AdR ha dedicato anche video promozionale.L'obiettivo è, la vita e le vicende del più importante scalo italiano, e dare ai passeggeri in transito le, in aggiunta alle curiosità del giorno, raccontate dagli studi di Milano, Roma, Napoli e, da oggi, anche dall’aeroporto di Fiumicino. Grandesarà dato, in modo che diventino essi stessi i protagonisti del racconto in radiovisione., poi, il progetto “OnAirport” si amplierà, per trasformarsi in un vero e propriodi tre importanti atenei italiani:Università di Roma, laGuido Carli di Roma e. Un'esperienza che permetterà ai giovani aspiranti speaker radiofonici di vivere un’importante esperienza professionale sul campo."OnAirport vuole raccontare la vita di un posto speciale come il Leonardo da Vinci: una città nella città che accoglie quasi 50mila lavoratori e una media di 120mila passeggeri al giorno", spiega, Amministratore Delegato di AdR, aggiungendo "abbiamo scelto la radio per sperimentare un nuovo modo di raccontare la quotidianità e le esperienze di questa grande comunità dinamica e unica nel suo genere".Il presidente del Gruppo RTL 102.5,, ha assicurato che questa "sarà un’esperienza radiofonica entusiasmante: la nostra radio parlerà con tutti i passeggeri del mondo da Fiumicino, crocevia internazionale".