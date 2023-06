Unicredit, Orcel: "Nostra responsabilità sostenere crescita dell'Italia in Europa"

Unicredit

(Teleborsa) -lancia una nuova edizione di, un piano del valore di 10 miliardi di euro destinato a sostenere famiglie ed imprese, perche gli spetta. Risorse che "si vanno ad aggiungere a quanto abbiamo già fatto", ha spiegato l'Amministratore delegatoin una intervista al Tg1."Crediamo che sia", ha affermato il numero uno dell'Istituto di Piazza Gae Aulenti, aggiungendo che ". In questo momento sta dimostrando di poter crescere di più della Germania, di più della Francia e di fare cose che veramente nessuno si aspettava"."Quindi investire e tentare di- ha concluso - per ridare all'Italia il, è per noi un obiettivo critico e fondamentale".