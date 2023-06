Eventi e scadenze dell'8 giugno 2023

Lunedì 05/06/2023

Martedì 06/06/2023

Mercoledì 07/06/2023

Giovedì 08/06/2023

Circle

Eems

Iervolino & Lady Bacardi Entertainment

Tmp Group

(Teleborsa) -- Il grande evento italiano dedicato alla sostenibilità, si svolge a Roma e Milano. Organizzato dal content hub tematico del Gruppo GEDI, ospiterà alcuni dei più importanti esperti e attivisti mondiali sul clima, oltre che scienziati, enti, istituzioni e un'ampia platea di aziende che presenteranno i loro progetti e investimenti- Evento organizzato da CNR ed ENEA dove scienziati, ricercatori e rappresentanti di amministrazioni locali, regionali e delle due maggiori istituzioni di ricerca italiane, si confronteranno sui progressi tecnologici e i risultati più rilevanti nel percorso per comprendere l'evoluzione del clima della Terra. Tra gli interventi i Presidenti di CNR e ENEA oltre a rappresentanti delle maggiori infrastrutture di ricerca europee- Il Consiglio Ministeriale dell'OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico) si svolge a Parigi. Tema di quest'anno: "Securing a resilient future: Shared values and global partnerships". Parteciperà, tra gli altri, il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri, Antonio Tajani- "Inspiring Purpose. La giusta transizione dei brand in un mondo che cambia". Appuntamento nazionale dedicato alla comunicazione d'impresa e all'innovazione digitale, che si svolge presso Palazzo dell'Informazione a Roma- Rassegna organizzata da Bruno Vespa presso la Masseria Li Reni. Tema di quest'anno sarà quello del futuro del nostro Paese, a partire dagli investimenti messi in campo con il PNRR. Tra gli interventi, il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, il Vicepremier Salvini, i Ministri Crosetto, Lollobrigida, Urso, Pichetto Fratin, Schillaci, Fitto e Sangiuliano, la Vice Direttrice dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, gli AD di Rete Ferroviaria Italiana, NTT DATA Italia, SACE e MAIRE e i Presidenti di Banca Ifis e BMW Italia- I ministri dell'UE discuteranno vari temi tra i quali, area Schengen, politica dell'UE in materia di migrazione e asilo, sistemi IT per combattere la criminalità e garantire la sicurezza delle frontiere e lotta alla criminalità organizzata- Gli aggregati di bilancio della Banca d'Italia08:00 -- A Palazzo San Macuto, la Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi svolge l'audizione della presidente della Rai, Marinella Soldi, dell'amministratore delegato, Roberto Sergio, e del direttore generale, Giampaolo Rossi10:00 -- L'evento, patrocinato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, si svolge all'Università Sapienza di Roma. Il Dipartimento di Chimica di Sapienza Università di Roma, insieme ad EURISPES e all'associazione ambientalista Ecoitaliasolidale,hanno organizzato un workshop sulle strategie alternative all'uso dei combustibili fossili11:00 -- Polo Passeggeri Gruppo FS - Trenitalia Summer Experience 2023: presentazione alla stampa della nuova offerta estiva. L'evento si svolge alla Stazione Roma Termini11:00 -- Il Presidente dell'ANAC, Giuseppe Busia, presenterà la Relazione annuale sull'attività svolta dall'Autorità nell'anno 2022. L'evento si svolge presso la Sala della Regina alla Camera dei Deputati15:30 -- Indirizzo di saluto del Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, in occasione del convegno "Dall’emergenza all’alleanza educativa. Liberare l’energia dei giovani italiani da trappole, disagi e dipendenze"16:00 -- La conferenza stampa dell'Amministratore Delegato di Ansaldo Energia, Fabrizio Fabbri, si svolge presso l'Auditorium di Ansaldo Energia17:30 -- Il convegno si svolge al centro Studi Americani di Roma. Focus su incidenza degli aiuti di stato, elaborazione e attuazione della politica industriale. Relazioni di: Andrea Zoppini, Ordinario di Diritto Civile a Roma Tre, che parlerà di “Nuovo capitalismo e intervento dello stato”, dei professori De Carolis e Gallo e del costituzionalista Giovanni Pitruzzella. A seguire, tavola rotonda con il Sottosegretario Freni, l’AD di Invitalia e il DG di Assonime. Apre e chiude l'evento Giuliano Amato- Comunicazione medio-lungo- Appuntamento: Presentazione analisti- Assemblea: Bilancio- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Presentazione analisti