Cube Labs chiude il 2024 con ricavi a 2 milioni

Cube Labs

(Teleborsa) -, venture builder nel settore delle tecnologie sanitarie, chiude l’esercizio 2024 conpari a 2 milioni e unadi 731 migliaia la cui incidenza sui ricavi "migliora in modo significativo" rispetto allo scorso esercizio, passando dal -44,6% al -36,4% dei ricavi.Ilsi attesta a 53,7 milioni. EBITDA negativo pari a 469 migliaia (negativo per 423 migliaia nell'intero 2023) con un miglioramento dell’incidenza sui ricavi del 3,8% rispetto all’esercizio precedente.(debito netto) è pari a 1,7 milioni (debito netto), in forte diminuzione di circa 1,6 milioni rispetto al 30 giugno 2024 (€ 3,2 milioni) ed in linea rispetto ai € 1,6 milioni (FY 2023). Anche l’indebitamento Finanziario Netto Adjusted è in forte diminuzione, da € 1,8 milioni (FY 2023) a € 1,7 milioni (€ 3,3 milioni al 30 giugno 2024).Al 31 dicembre 2024, ilè salito a € 59,4 milioni, rispetto ai € 57,4 milioni dello stesso periodo del 2023 per effetto di raccolte di capitali, per complessivi di € 2.658.370, effettuate nell’ambito dell’operazione di aumento di capitale deliberata in data 12 giugno 2024 dall’Assemblea Straordinaria degli Azionisti.Ilal 31 dicembre 2024 ha seguito la medesima dinamica ed è incrementato +2,2% a € 63,5 milioni rispetto a € 62,1 milioni al 31/12/2023, dichiara: “Cube Labs è quotata dal 21 marzo 2023. In poco più di due anni dal debutto in Borsa, ha registrato una crescita del prezzo delle azioni del +13% rispetto all’IPO (da 2,00 € a 2,26 €) e un aumento del +4,6% su base annua. Il titolo, grazie al peculiare modello di business della Società, ha suscitato interesse tra gli investitori professionali, con un volume di scambi complessivo pari a circa 1,2 milioni di azioni, di cui oltre 1 milione solo nel 2024, posizionandosi tra i più scambiati nel segmento EGM PRO di Borsa Italiana. L’interesse del mercato si accompagna a un solido sviluppo industriale: Cube Labs ha rafforzato il proprio portafoglio di società con due nuovi spin-off costituiti durante l’esercizio e ampliato la pipeline brevettuale, avviando la fase di commercializzazione di due integratori innovativi – Theakine® Prost e Theakine® IBS-C – sviluppati dalla controllata Adamas Biotech. Questi risultati confermano l’efficacia del modello di venture building di Cube Labs, basato sulla creazione di imprese scalabili a partire da ricerca accademica di eccellenza, e ne evidenziano il ruolo crescente come catalizzatore di innovazione nel panorama healthcare europeo”.