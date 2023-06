Finlogic, delisting il 20 giugno dopo successo OPA

Finlogic

(Teleborsa) - Argo, l'offerente dell'offerta pubblica di acquistosu, ha reso noti icomunicati da BPER Banca, in qualità di intermediario incaricato del coordinamento della raccolta delle adesioni.Sono statecomplessive 7.141.385 azioni ordinarie, pari al 97,246% delle azioni ordinarie oggetto dell'offerta e del relativo capitale, per un controvalore complessivo pari ad 85.696.620 euro. L'offerente è arrivato quindi a detenere7.141.385 azioni ordinarie, pari al 97,246% del relativo capitale sociale.Con il raggiungimento di una partecipazione almeno pari al 95% del capitale, risultano verificati i presupposti di legge per il sorgere dell'e della procedura congiunta.Borsa Italiana disporrà la sospensione delle azioni ordinarie di Finlogic dalle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan nelle sedute del 16 e 19 giugno 2023 e ilcon decorrenza dalla seduta del