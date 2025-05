Netweek, Tribunale rinvia al 10 giugno udienza per conferma delle misure protettive

Netweek

(Teleborsa) -, gruppo editoriale quotato su Euronext Milan, ha comunicato che in data 26 maggio 2025 ilgià fissata il 3 giugno 2025 per larichieste con ricorso presentato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 18 e 19 CCII, dalla società DMEDIA GROUP, società controllata al 100% e sottoposta ad attività di direzione e coordinamento da parte di Netweek. Il ricorso riguarda anche le due controllate Media In e Publi In.