Morte Berlusconi, Fininvest: assoluta continuità. Azioni riducono rialzi

(Teleborsa) -, la società che detiene le maggiori partecipazioni della famiglia Berlusconi, ha fatto sapere che le"proseguiranno in una". La morte di Silvio Berlusconi, questa mattina a 86 anni, ha innescato le scommesse in Borsa su potenziali operazioni straordinarie che possano coinvolgere in particolare MFE-MEDIAFOREUROPE (ex Mediaset, che ora scambia con azioni, posseduta al 48% dalla holding Fininvest, gestisce canali televisivi commerciali in Italia e Spagna, e ha costruito una partecipazione sostanziale nella tedesca. Oltre a MFE, la holding di famiglia controlla anche la casa editricee detiene una significativa partecipazione nell'asset managerFininvest ha affermato, a proposto di Berlusconi, che "la sua forza creativa, il suo genio imprenditoriale, la costante correttezza dei comportamenti, la straordinaria umanità sono sempre stati, come delle aziende del gruppo. E tale patrimonio, che proseguiranno in una linea di assoluta continuità sotto ogni aspetto".Berlusconi non ha mai nominato pubblicamente un, ma il nome a cui tutti ora guardano è quello della primogenita, 56 anni, che guida il consiglio di amministrazione di Fininvest dal 2005.Intanto, è ottima la performance di, che si attesta a 0,5025 euro, con un. Si muove al rialzo anche, che si attesta a 0,7105 euro, con un. Entrambe hanno però perso terreno rispetto al rally della mattinata, appena si è diffusa la notizia della morte di Berlusconi.Buona la performance di, che si attesta a 1,988 euro, con unpresenta unrispetto alla vigilia e si attesta a 8,174 euro.