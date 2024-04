Mondadori, ok assemblea a dividendo. Confermati Marina Berlusconi e Porro al vertice

Arnoldo Mondadori Editore

(Teleborsa) - L’Assemblea degli Azionisti di, riunitasi oggi sotto la presidenza di Marina Berlusconi, hae deliberato, in conformità alla proposta del Consiglio di Amministrazione, la, al lordo delle ritenute di legge, per ciascuna azione ordinaria in circolazione alle record date di seguito indicate (al netto delle azioni proprie).I dividendi complessivi ammontano a circa 31 milioni di euro, in crescita del 9% rispetto all’esercizio precedente: tale importo corrisponde a un pay-out del 50% dell’utile netto 2023 e a un dividend yield pari a quasi il 6% (al 31 dicembre 2023). L’ammontare sarà pagato prelevando il relativo importo dalla quota distribuibile della riserva straordinaria (inclusa nella posta di patrimonio netto “Altre riserve e risultati portati a nuovo”).L’Assemblea ha provveduto alla, che rimarrà in carica per tre esercizi fino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2026. Il Consiglio è stato eletto sulla base delle liste presentate dall’azionista Fininvest, titolare di n. 139.355.950 azioni corrispondenti al 53,299% del capitale sociale e al 69,853% dei diritti di voto,e da un raggruppamento di azionisti formato da società di gestione del risparmio e investitori istituzionali che detengono complessivamente n. 15.660.100 azioni pari al 5,989% del capitale sociale.Il nuovo Consiglio di Amministrazione risulta così composto: Marina Berlusconi (Presidente), Antonio Porro, Pier Silvio Berlusconi, Alessandro Franzosi, Danilo Pellegrino, Elena Biffi, Francesco Currò, Cristina Rossello, Paola Elisabetta Galbiati, Marina Rubini, Riccardo Perotta (dalla lista di maggioranza presentata dall’azionista Fininvest S.p.A.); Pietro Bracco (dalla lista di minoranza presentata da un raggruppamento di azionisti formato da società di gestione del risparmio e investitori istituzionali).La lista di maggioranza ha conseguito 79,40% dei voti espressi in Assemblea.Successivamente all’Assemblea degli Azionisti, Il Consiglio di Amministrazione di Arnoldo Mondadori Editore, presieduto da Marina Berlusconi, ha nominato Antonio Porro Amministratore delegato e Direttore Generale.