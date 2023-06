Nasdaq, downgrade di Moody's a Baa2 con outlook stabile

Moody's

(Teleborsa) -ha declassato ada Baa1 il long-term issuerdi, multinazionale statunitense di servizi finanziari che gestisce Borse negli Stati Uniti e in Europa, confermando l'L'azione di rating ha fatto seguito all' annuncio di ieri dell'da parte di Nasdaq dellaper 10,5 miliardi di dollari. In connessione all'operazione, Nasdaq prevede di emettere circa 5,9 miliardi di dollari di debito tra la firma e la chiusura e utilizzare i proventi per sostituire l'impegno ponte.Il declassamento del rating "riflette lae la minore copertura degli interessi che il Nasdaq dovrà sostenere a seguito dell'acquisizione di Adenza, esponendo i creditori a un rischio di credito sempre maggiore durante il periodo prolungato durante il quale avrà una maggiore leva finanziaria e una minore copertura degli interessi", si legge in una nota.Moody's prevede che ildi Nasdaq sarà di circa 5 volte su base pro-forma alla chiusura dell'acquisizione, rispetto allo storico rapporto di 2,8 volte.L'agenzia di rating ritiene comunque che Nasdaq "abbia unaper raggiungere i suoi obiettivi di riduzione dell'indebitamento anche se allo stesso tempo intende aumentare idegli azionisti e continuare a", viene sottolineato.