Intel, investimento da 4,6 miliardi di dollari per nuovo impianto in Polonia

Intel

(Teleborsa) -, colosso statunitense attivo nel campo dei processori, ha annunciato unper unall'avanguardia in Polonia. La struttura, in un'area vicino a Breslavia, contribuirà a soddisfare la domanda critica di capacità di assemblaggio e test che Intel prevede entro il 2027, si legge in una nota.Una volta completata, la strutturaIntel. Si prevede inoltre che la costruzione della struttura creerà diverse migliaia di posti di lavoro in più, oltre alle eventuali assunzioni da parte dei fornitori.L'investimento pianificato di Intel in Polonia, combinato con il suo impianto di fabbricazione di wafer esistente a Leixlip, in Irlanda, e il suo impianto di fabbricazione di wafer pianificato a Magdeburgo, in Germania, contribuirà a creare una "della produzione di semiconduttori"."La Polonia è già sede di operazioni Intel ed è ben posizionata per lavorare con i siti Intel in Germania e Irlanda - ha dichiarato il CEO Pat Gelsinger - È ancherispetto ad altre sedi di produzione a livello globale e offre una grande base di talenti che siamo entusiasti di aiutare a far crescere".