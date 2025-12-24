New York: movimento negativo per Intel

(Teleborsa) - Composto ribasso per il principale produttore di chip
, in flessione dell'1,89% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto all'S&P-500
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Intel
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo status tecnico del colosso dei semiconduttori
mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 35,13 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 36,03. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 34,59.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)