New York: movimento negativo per Intel
(Teleborsa) - Composto ribasso per il principale produttore di chip, in flessione dell'1,89% sui valori precedenti.

L'analisi settimanale del titolo rispetto all'S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Intel, che fa peggio del mercato di riferimento.


Lo status tecnico del colosso dei semiconduttori mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 35,13 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 36,03. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 34,59.

