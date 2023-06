Bestinver chiude sede di Milano e cessa attività di Euronext Growth Advisor

Gibus

Homizy SIIQ

Italia Independent Group

Jonix

NVP

Shedir Pharma Group

Valtecne

(Teleborsa) -, uno dei principali gruppi finanziari indipendenti in Spagna,(EGA) a partire dal 23 giugno 2023. Lo si legge in un avviso di Borsa Italiana, dove viene spiegato che la decisione è stata presa "a causa di decisioni strategiche". Il gestore di Piazza Affari provvederà a cancellare Bestinver dall'elenco degli EGA a decorrere dalla stessa data.Bestinver èdiLe negoziazioni degli strumenti finanziari degli emittenti Euronext Growth Milan che hanno incaricato Bestinver in qualità di Euronext Growth Advisor proseguiranno senza soluzione di continuità. Ciascuno dovrà nel più breve tempo possibile, e comunque, incaricare unCon decorrenza dal 23 giugno 2023 e fino al conferimento dell'incarico ad un nuovo Euronext Growth Advisor, ciascun emittente interessato potrà fare direttamente riferimento alla divisione di Borsa Italiana (Listed Companies Supervision) in caso di eventuali dubbi sull'interpretazione e applicazione delle previsioni del Regolamento Emittenti."attuerà inoltre undei relativi strumenti finanziari", si legge nell'avviso.In caso di mancata nomina di un nuovo Euronext Growth Advisor entro il 3 luglio 2023, gli strumenti finanziari dell'emittente interessato saranno