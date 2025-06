Matica, assemblea approva reverse take-over per acquisizione Matica Corp e DISK

Matica Fintec

(Teleborsa) -, PMI Innovativa attiva nella progettazione, produzione e commercializzazione di sistemi altamente tecnologici per l’emissione di card digitali destinate a Istituzioni Finanziarie e Governative, rende noto che l’Assemblea degli Azionisti della Società, riunitasi in data odierna, ha approvato, in sede ordinaria, l’operazione di reverse take-over avente a oggetto l'acquisizione, da parte di Matica Fintec, dell’intera partecipazione nel capitale sociale di Matica Corp. e della partecipazione rappresentativa del 54,55% del capitale sociale di Digital Identity Solutions Korea (DISK), mediante il conferimento in natura da parte di Matica Technologies Group della Partecipazione Matica Corp. e la Partecipazione DISK a liberazione di apposito aumento di capitale a pagamento di Matica Fintec, con esclusione del diritto di opzione, riservato a Matica SA.La società ricorda nella nota che, ai sensi dell’art. 14 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, l’efficacia della delibera assembleare sull’operazione di reverse take-over è sospensivamente condizionata al rilascio da parte di Intermonte SIM, qualeEuronext Growth Advisor della Società, delle attestazioni richieste dalla Scheda Quattro, Parte II, del Regolamento Euronext Growth Advisor entro la data di esecuzione del Conferimento.L’operazione di reverse takeover, si legge nella nota, ha come obiettivo quello di creare un nuovo gruppo integrato in grado di rafforzare ulteriormente la posizione di rilievo della Società a livello internazionale. Grazie alla creazione del gruppo integrato, al sito produttivo in Italia di Matica Fintec si aggiungerà una fabbrica in South Carolina e una fabbrica in Sud Corea, consentendo di entrare nel mercato americano e di rafforzare la presenza nell’area del Pacifico nel campo delle soluzioni tecnologiche per l’emissione centralizzata di altivolumi di carte sia per istituzioni finanziarie che governi, e nei mercati dei pagamenti e dell’identità, nonché di completare l’offerta di Matica Fintec con la linea di consumabili prodotta da DISK.In particolare, l’operazione consentirà al gruppo integrato, grazie alla complementarità delle strutture commerciali e dei segmenti di riferimento, di integrare i know-how tecnici sviluppati in relazione ai rispettivi prodotti e processi principali, consentendo inoltre un significativo ampliamento del parco clienti e della forza vendita, nonché di efficientare i costi di logistica e gli oneri doganali.L’operazione, infine, comporterà un superiore potere negoziale nei confronti dei fornitori, nonché una razionalizzazione delle funzioni centralizzate con uno snellimento della struttura generale.a servizio dell’operazione di reverse take-over. In particolare, l’Aumento di Capitale consiste in un aumento di capitale sociale, a pagamento e in via inscindibile, con esclusione del diritto di opzione da effettuarsi entro il 31 luglio 2025, per un importo complessivo pari a Euro 40.159.999,30 – di cui Euro 11.811.764,50 da imputarsi a capitale ed Euro 28.348.234,80 a sovrapprezzo – con emissione di 23.623.529 nuove azioni ordinariedella Società (le “Nuove Azioni”), prive di valore nominale espresso e aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, da riservarsi esclusivamente a Matica SA e da liberarsi mediante Conferimento della Partecipazione Matica Corp. e della Partecipazione DISK.La società ricorda che l’efficacia della delibera assembleare di Aumento di Capitale è sospensivamente condizionata all’ottenimento, entro il 31 luglio 2025, dell’autorizzazioneda parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri italiana in relazione all’esecuzione del Conferimento. La Società provvederà a dare comunicazione dell’avveramento o meno della predetta condizione sospensiva mediante apposito comunicato stampa che verrà pubblicato senza indugio.A seguito del perfezionamento del Conferimento, che, come detto, dovrà avvenire entro il 31 luglio 2025, Matica SA deterrà in via diretta n. 27.962.587 azioni ordinarie, pari a circa l’80,86% del capitale sociale della Società e dei diritti di voto e in via indiretta, tramite la sua controllata DISO Verwaltungs AG, n. 2.778.502 azioni ordinarie, pari a circa l’8,03% del capitale sociale della Società e dei diritti divoto.