Eventi e scadenze: settimana del 19 giugno 2023

Venerdì 16/06/2023

Lunedì 19/06/2023

Abitare In

Technogym

Martedì 20/06/2023

algoWatt

Avio

Conafi

De' Longhi

FedEx

Mercoledì 21/06/2023

doValue

Mittel

Giovedì 22/06/2023

Agatos

Met.Extra Group

Unieuro

Venerdì 23/06/2023

Agatos

Mondo Tv France

Sabato 24/06/2023

(Teleborsa) -- La 32ª Convention mondiale delle Camere di Commercio Italiane all'estero e il Meeting dei Segretari Generali 2023 si svolge a Colli del Tronto (Ascoli Piceno). La manifestazione riunirà i massimi rappresentanti delle 84 Camere di Commercio Italiane all'estero (CCIE) presenti in 61 Paesi del mondo- Milano Moda Uomo Primavera/Estate 2024- I ministri UE dell'Energia cercheranno di concordare un orientamento generale sulla riforma dell'assetto del mercato dell'energia elettrica dell'UE- La Relazione annuale e le Considerazioni del Presidente sull'attività svolta dall'IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) nel 2022 sarà presentata dal Presidente Luigi Federico Signorini, a Roma- Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, riceve a Bruxelles, Xavier Bettel, Primo Ministro del Lussemburgo- Tra i più importanti appuntamenti internazionali per l'industria dell'Aeronautica e dello Spazio. Durante l'evento si alterneranno momenti di confronto e di conoscenza sui temi dello sviluppo, e dell'innovazione, della sostenibilità e delle prospettive occupazionali dell'intero comparto. Saranno presenti 21 tra PMI e Startup dell'industria aeronautica e aerospaziale laziale- Il Workshop annuale del Consiglio per le Relazioni tra Italia e Stati Uniti, "The Future of Globalization: Politics, Business, Lifestyle, Brands", si terrà a Milano. Parteciperanno esperti del settore, accademici internazionali, figure istituzionali e business leader. Tra gli interventi, i ministri Crosetto (in videoconferenza), Tajani, Lollobrigida e Giorgetti, Marco Tronchetti Provera, Domenico Siniscalco e Emma Marcegaglia10:30 -- Evento organizzato da EY al Palazzo della Cancelleria a Roma. Partecipano, tra gli altri, Maurizio Stirpe (Vice Presidente Confindustria per il Lavoro e le Relazioni Industriali), Federico Freni, (Sottosegretario MEF), Giulio Centemero (Commissione Finanze della Camera) e Alberto Gusmeroli (Presidente Commissione Attività produttive, Commercio e Turismo Camera dei Deputati)11:00 -- Firenze - Cerimonia commemorativa del 170° anniversario dello Stabilimento chimico farmaceutico militare11:00 -- Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, incontra i sindacati CGIL, CISL, UIL, UGL, USB, FISMIC, per discutere di automotive, industria siderurgica ed elettrodomestica ed ex acciaieria Ilva11:30 -- Conferenza stampa presso il MIMIT, di presentazione della quarta edizione di Phygital Sustainability Expo, evento dedicato alla transizione ecosostenibile dei brand di moda e design, organizzato da Sustainable Fashion Innovation Society. Interverranno Valeria Mangani, Presidente di Sustainable Fashion Innovation Society e Adolfo Urso, Ministro delle Imprese e del Made in Italy11:30 -- Per valorizzare le opportunità offerte dalle ZES, UniCredit prosegue il percorso di collaborazione con i Commissari Straordinari avviato nel 2019, posizionandosi come partner negli investimenti attraverso l'offerta di prodotti e servizi strutturati. L'evento si svolge a Milano presso UniCredit Tree House12:00 -- Presentazione del rapporto annuale sul 2022 "L'economia della Liguria"14:00 -- Alla 36a edizione del Forum INDICAM, consueto appuntamento di aggiornamento e network da e per chi lavora nel mondo della Proprietà Intellettuale, si discuterà di anticontraffazione, tutela della proprietà intellettuale e del contrasto ai traffici illeciti. Interviene il Viceministro Valentino Valentini15:30 -- La conferenza stampa per la firma del Protocollo d'Intesa tra il Presidente del GSE, Paolo Arrigoni, e il Commissario Straordinario per il Sisma 2016, Guido Castelli, si svolgerà presso il GSE. L’intesa consentirà di accelerare la riqualificazione già in atto dei Comuni danneggiati, potenziare le risorse a disposizione e indirizzare gli investimenti pubblici e privati affinché concorrano al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità al 203017:30 -- Evento organizzato dalla Vice Presidente Luiss Paola Severino al Milano Luiss Hub, per promuovere una riflessione sulla riforma del sistema tributario. Tra gli interventi, oltre a Paola Severino, il Ministro della Giustizia Carlo Nordio e il Vice Ministro dell'Economia e delle Finanze Maurizio Leo. Indirizzo di saluto, Giovanni Lo Storto, Direttore Generale Università Luiss17:30 -- Evento organizzato da The Adecco Group presso Centro Brera, a Milano. Verranno presentati i risultati della ricerca che fornirà evidenze su come la Diversity, Equity & Inclusion nelle imprese possa rappresentare una leva competitiva per la crescita aziendale- Borsa di New York chiusa per festività- Appuntamento: Presentazione analisti- Appuntamento: Presentazione analisti- Pubblicazione del Rapporto sulle condizioni finanziarie dell'Eurosistema- "Accelerare la transizione verso l'energia pulita" è il tema dell'edizione 2023 della Settimana europea dell'energia sostenibile, promossa dalla Commissione Europea, che coinvolgerà organizzazioni internazionali, associazioni universitarie e professionali, autorità nazionali e locali, istituzioni dell'UE e tutti gli stakeholders che operano nel settore energetico- Bilancia dei pagamenti e posizione patrimoniale sull'estero- I ministri dell'ambiente dell'Unione Europea cercheranno di concordare un orientamento generale sugli obiettivi di emissione di CO2 per i nuovi veicoli pesanti, sul ripristino degli ecosistemi, gli habitat e le specie e sulla qualità dell'aria- L'evento "South Innovation. Calabria e Mezzogiorno come Hub Mediterraneo di sviluppo innovativo, sostenibile e armonico" è organizzato da Entopan Smart Networks & Strategies. Tra gli interventi, Paolo Gentiloni (Commissario europeo per l'Economia), Antonio Tajani (Ministro Affari Esteri e Vice Presidente del Consiglio), Nicola Maione (Presidente MPS), Francesco Profumo (Presidente Compagnia San Paolo) e Francesco Cicione (Presidente Entopan)09:30 -- L'edizione 2023 dell'evento del Sole 24 Ore sul futuro del mercato dei crediti deteriorati, si svolge a Milano. Tra i relatori, Stefano Cappiello (Dirigente Generale Sistema Bancario e Finanziario-Affari Legali del Ministero dell'Economia e delle Finanze), Luigi Lovaglio (AD Banca Mps), Giuseppe Siani (Capo del Dipartimento Vigilanza Bancaria e Finanziaria di Banca d’Italia)10:00 -- Il meeting annuale di Assarmatori si terrà a Roma, presso il Grand Hotel Parco dei Principi. Tra gli interventi, il Presidente di Assarmatori, l'AD di Fincantieri e i Ministri Salvini, Santanchè, Musumeci e Fitto10:00 -- Il Ministro per le Riforme Istituzionali e la Semplificazione Normativa, Elisabetta Casellati, incontra le associazioni Abi, Ance, Confartigianato, Confagricoltura, Cna, Alleanza Cooperative, Cia, Coldiretti, Confapi, Confcommercio, Confesercenti, Confprofessioni e Copagri10:30 -- L'Assemblea annuale di Assoprevidenza si svolge a Roma, a Palazzo Altieri11:00 -- Indirizzo di saluto, a Montecitorio, del Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, in occasione della proiezione del docufilm "De Mita, l'animale politico"11:00 -- Presentazione del rapporto annuale sul 2022 "L'economia dell'Emilia-Romagna"11:00 -- L'Ufficio parlamentare di bilancio (UPB) presenterà il Rapporto sulla politica di bilancio nella Sala Capitolare presso il Chiostro del Convento di Santa Maria sopra Minerva. Interventi, tra gli altri, del Presidente del Senato della Repubblica e presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio, Lilia Cavallari11:00 -- VI edizione del Rapporto sui Sustainable Development Goals (SDGs), gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite. La conferenza stampa per la presentazione del rapporto, si svolge presso la sede dell'Istituto Nazionale di Statistica12:00 -- A Palazzo San Macuto, il Copasir (Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica) svolge l'audizione dell'amministratore delegato di Sparkle, Enrico Maria Bagnasco12:30 -- Alla Camera dei Deputati, Commissione Ambiente, si svolge l'audizione Abi su AC 1194 - DL Emergenza eventi alluvionali. Interviene Giovanni Sabatini, Direttore Generale Abi14:30 -- Tavola rotonda di presentazione del mid-year outlook di UBS Global Wealth Management. I CIO globali e regionali discuteranno dell'attuale scenario macroeconomico e daranno una veduta sui prossimi mesi14:30 -- TIM premia l'innovazione a supporto della Cybersecurity ‘Made in Italy’. Saranno premiate le aziende vincitrici della 'TIM Cybersecurity Made in Italy Challenge'. Interventi di Elio Schiavo (Chief Enterprise & Innovative Solutions Officer TIM) e Eugenio Santagata (Chief Public Affairs and Security Officer TIM). Partecipano Bruno Frattasi (DG Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale) e Giorgia Dragoni (Ricercatrice Osservatorio Cybersecurity & Data Protection Politecnico di Milano)14:30 -- Digital talk per discutere, insieme a rappresentanti delle istituzioni e delle imprese, del futuro del Paese e delle aziende. Tra i partecipanti, i Ministri Fitto, Crosetto e Urso, i Presidenti di illyCaffè, Confindustria e Rete Ferroviaria Italiana, e il Vice Presidente e AD di Angelini Holding. Evento in streaming15:00 -- In Aula al Senato si terrà la Commemorazione di Silvio Berlusconi17:30 -- L'evento annuale di ANIASA si svolge presso Spazio Novecento a Roma. Interverranno, il Presidente Alberto Viano, il Sottosegretario al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Massimo Bitonci, con cui si approfondiranno possibili scenari di nuova fiscalità per la mobilità italiana e Gianluca Di Loreto, che analizzerà i nuovi scenari dell'automotive e l'avvento di nuovi operatori sul mercato europeo e nazionale18:00 -- Conferimento del "Premio Einaudi – Edizione 2023" al Presidente dell'Abi Antonio Patuelli. L'evento, organizzato dalla Fondazione Luigi Einaudi, si svolge presso la sede della Fondazione a Roma. Interviene Antonio Patuelli, Presidente Abi- CDA: Bilancio- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Assemblea: Bilancio- Appuntamento: Presentazione analisti- Risultati di periodo- Il Presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, presenta il rapporto di metà anno sulle linee guida della politica monetaria presso la Commissione Servizi Finanziari alla Camera a Washington- keynote speech di Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, alla Conferenza per la Ricostruzione dell'Ucraina (URC 2023), organizzata congiuntamente dal Regno Unito e dall'Ucraina, a Londra- "Coesione è Competizione - La forza dei Territori nella Transizione Verde". L'evento di Symbola si svolge a Mantova. Interverranno oltre 100 relatori tra i quali, i ministri Gilberto Pichetto Fratin e Adolfo Urso , il Commissario Europeo Paolo Gentiloni, i presidenti di Unioncamere, Intesa Sanpaolo e Iren, l'AD di Illy, l'AD del Gruppo Hera e il Vicepresidente di A2A, oltre a molti esponenti del mondo imprenditoriale, politico, istituzionale e sociale- Indicatori di solidità finanziaria; Le riserve ufficiali e la liquidità in valuta estera dell'Italia; Titoli di debito- Pubblicazione dei verbali della riunione di politica monetaria del 27 e 28 aprile 2023- Riunione informale del Consiglio Affari generali08:00 -- Pubblica i dati sulle immatricolazioni di auto in Europa nel mese di maggio08:00 -- Bilancio mensile finanza pubblica della Gran Bretagna09:00 -- La 20a edizione della Convention del Real Estate, organizzata da Monitorimmobiliare e Monitorisparmio, si svolge a Palazzo Mezanotte. Parteciperanno Imprese Quotate, Istituti di Credito, Network Immobiliari, Property e Facility Services, SIIQ, Advisor, Analisti, Investitori, Legali e Sviluppatori10:00 -- Il Comitato Esecutivo Abi si svolge a Roma10:15 -- Il Workshop Annuale dell'Osservatorio Internazionale sull'Economia e la Finanza delle Rinnovabili (OIR) di Agici-Finanza d'impresa, si terrà presso il Centro Congressi di Fondazione Cariplo. Verrà presentato il Rapporto Annuale dell'Osservatorio, che delinea il quadro dello sviluppo delle rinnovabili in Italia. Interverranno professionisti ed esperti del settore11:00 -- Presentazione del rapporto annuale sul 2022 "L'economia del Piemonte"11:00 -- L'evento, organizzato da Accenture, si svolge presso l’Accenture Customer Innovation Network (ACIN) a Milano. Interverrà l'Amministratore Delegato Accenture Italia, Mauro Macchi su "Il ruolo dell'AI nell'ecosistema Paese"11:00 -- La presentazione dei risultati de "Il Termometro della salute - 2° Rapporto sul Sistema sanitario" si svolge alla Sala del Museo Ninfeo - Enpam11:00 -- L'Assemblea pubblica di ASSOBIBE "Socialità, gusto e tradizione made in Italy nel mondo: Il valore delle bevande analcoliche", si terrà a Milano presso la sede di Assolombarda11:30 -- Presentazione del rapporto annuale sul 2022 "L'economia dell'Umbria"13:00 -- La Conferenza Stampa di Confagricoltura "La tutela delle imprese agricole, un asset strategico per il Sistema Paese" si svolge presso l'Associazione Stampa Estera a Roma. Interventi di Alfredo Tesio, Coordinatore del Gruppo Gusto dell'Associazione Stampa Estera e Massimiliano Giansanti, Presidente di Confagricoltura14:00 -- A Palazzo San Macuto, la Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere svolge l'audizione di Giovanni Melillo, procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo15:00 -- A Palazzo San Macuto, il Copasir (Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica) svolge l'audizione dell’amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi15:00 -- Presentazione del rapporto annuale sul 2022 "L'economia della Campania"18:00 -- Le celebrazioni in occasione del 249° Anniversario di Fondazione della Guardia di Finanza, si svolgeranno a Roma, presso la Caserma Piave del Comando Generale19:00 -- Il Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, partecipa alla cena di beneficenza per la ristrutturazione del Day-Hospital del Reparto di Oncoematologia Pediatrica dell'Ospedale Infermi di Rimini20:00 -- La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi svolge l'audizione di Paolo Petrecca, direttore di Rai News, presso l'Aula del II piano di Palazzo San Macuto- Appuntamento: Presentazione analisti- Assemblea: Approvazione del bilancio relativo all’esercizio 01.01.2022 - 31.12.2022- Confronto con gli esponenti delle istituzioni italiane ed europee sui principali temi legati alla finanza dal punto di vista dell’industria, del mercato e delle istituzioni. Tra gli interventi, il Vicepresidente BEI e Presidente FEI, il Vicedirettore generale CDP e il Direttore generale DG FISMA Commissione Ue- Il Summit, organizzato dal presidente francese Macron, si svolge a Parigi. E' prevista la partecipazione di moltissimi Capi di Stato e di Governo, oltre 40 Capi di Organizzazioni Internazionali e centinaia di rappresentanti della società civile e del settore privato al Summit- Riunione del Consiglio Generale della Banca Centrale Europea a Francoforte- Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, partecipa a Parigi, al Summit for a New Global Financing Pact- Il Presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, presenta il rapporto di metà anno sulle linee guida della politica monetaria presso la Commissione bancaria del Senato a Washington08:30 -- La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi svolge l'audizione di Mario Orfeo, direttore del Tg3, presso l'Aula del II piano di Palazzo San Macuto09:30 -- Presentazione del rapporto, curato dagli economisti della Banca d'Italia, sui divari di genere nel mercato del lavoro in Italia, sugli impatti per la crescita economica e sulle politiche volte a ridurre tali disuguaglianze. Intervengono, tra gli altri, Alessandra Perrazzelli, (Vice DG Banca d'Italia), il Ministro Eugenia Maria Roccella (video) e Pasquale Tridico (Presidente INPS). L'evento si svolge a Roma11:00 -- L'assemblea biennale di Assonime si svolge alla Camera dei deputati, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Intervengono, il Presidente della Camera Lorenzo Fontana, il Presidente di Assonime Patrizia Grieco, i ministri Maurizio Leo e Raffaele Fitto e il Commissario europeo per l'Economia Paolo Gentiloni12:00 -- Presentazione del rapporto annuale sul 2022 "L'economia della Toscana"12:20 -- In occasione dell'inaugurazione del terzo volo diretto da Roma Fiumicino, Air Canada e Aeroportidi Roma presentano i collegamenti per Toronto e Montreal. Meeting point Terminal 3 Partenze – Ingresso 313:00 -- Presentazione del rapporto annuale sul 2022 "L'economia del Veneto"13:00 -- Riunione di politica monetaria, annuncio tassi e pubblicazione verbali14:00 -- Presentazione del rapporto annuale sul 2022 "L'economia della Sardegna"15:00 -- Il convegno, organizzato da FondItalia con ExpoTraining si terrà presso la Camera dei Deputati. Si discuterà della necessità di un nuovo modello di incrocio tra domande e offerta di lavoro per la piena occupazione e lo sviluppo della competitività italiana. Tra gli interventi, Ilaria Cavo, Tiziana Nisini, Cristina Grieco e Roberto Ricci. In attesa di conferma, Marina Elvira Calderone, Adolfo Urso, Lorenzo Fontana e Renato Brunetta16:30 -- L'evento si svolge a Milano, a Palazzo Mezzanotte. Il Rapporto Export 2023 di SACE "Il futuro è adesso insieme" offre una guida per orientarsi tra geografie e settori di maggiore opportunità, esplorando il potenziale offerto dall'innovazione e dalla sostenibilità ambientale. Tra gli interventi, il CEO di Bending Spoons e gli AD di SACE, Cerved e Novamont- Borsa di Hong Kong chiusa per festività- Borsa di Shanghai chiusa per festività- Comunicazione BTP Short - BTP€i- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Ungheria e Ucraina - Fitch pubblica la revisione del merito di credito- Polonia - S&P Global e Fitch pubblicano la revisione del merito di credito09:00 -- L'appuntamento di illimity dedicato all'energy, si terrà presso IBM Studios, a Milano. Dalla finanza all'economia reale, dal mondo del credito a quello dell'industria, un dialogo aperto con imprenditori ed esperti del settore per cogliere le opportunità dell'energia che verrà. Discorso di apertura dell'AD, Corrado Passera11:00 -- Il Presidente Mattarella sarà a Palazzo Corsini per la Cerimonia di chiusura dell'Anno Accademico dell'Accademia Nazionale dei Lincei15:00 -- Workshop su "Le caratteristiche degli smart contracts utilizzati in ambito bancario, finanziario e assicurativo" di Banca d'Italia. Intervento conclusivo di Piero Cipollone, Vice Direttore Generale della Banca d'Italia- Comunicazione BOT- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Indagine sulle imprese industriali e dei servizi