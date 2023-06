La MedTech IMD verso la quotazione su Euronext Growth Milan

(Teleborsa) -ha avviato l'iter per la(EGM), il mercato di Borsa Italiana dedicato alle PMI ad alto potenziale di crescita. L'ammissione è prevista il 3 luglio, con il debutto a Piazza Affari nei giorni successivi. Banca Akros è l'Euronext Growth Advisor.Il gruppo IMD - con sede a Grassobbio (Bergamo) - opera nel settoreed è specializzato nei. In particolare, progetta, sviluppa, produce e commercializza un'ampia gamma di sistemi di diagnostica con tecnologia a raggi X oltre ad alcuni componenti per le applicazioni cliniche nel campo della radiologia e del medicale.Al 31 dicembre, il gruppo presenta unpari a circa 42,6 milioni di euro, di cui circa il 72% realizzato all'estero (in particolare, Germania, Belgio, Paesi Bassi e Francia).Il, che resterà in carica fino all'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, è composto da 5 membri: Aniello Aliberti (presidente e amministratore delegato); Gabriele Patelli (amministratore); Luca Conca (amministratore); Laura Bresciani (amministratore); Cristiana Cattaneo (amministratore indipendente).Prima dell'ammissione ilè controllato da: Alefra S.r.l. (società interamente controllata da Aniello Aliberti) per l'88,24%; Aniello Aliberti per il 9,59%; azioni proprie per il 2,17%.