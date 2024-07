IMD sale al 100% della controllata Generators. Esborso di 695 mila euro

I.M.D. International Medical Devices

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nei sistemi di diagnostica per immagini, ha siglato undel capitale sociale didi titolarità di Giancarlo Bresciani. Per effetto di tale operazione, la partecipazione di IMD nella controllata IMD Generators verrà incrementata dal 78,76% al 100,00% del capitale.IMD Generators è la controllata del Gruppo IMD attiva nella, elementi essenziali per il funzionamento dei sistemi radiologici. Il bilancio consolidato 2023 del gruppo ha evidenziato per l'Area di Business "X-Ray Generators" (cui contribuisce la controllata IMD Generators) ricavi verso terzi pari a 10,8 milioni di euro, in crescita del 19,2% rispetto a 9,1 milioni dell'esercizio 2022.Ilper l'acquisto della quota del 21,24% è stato concordato tra le parti in, da corrispondersi tramite risorse proprie: quanto a 250.000 alla sottoscrizione del preliminare previsto domani, 10 luglio; quanto a 445.000 all'atto di cessione previsto nel mese di dicembre 2024."Dopo aver incrementato la partecipazione in IMD Generator lo scorso maggio, siamo lieti di annunciare oggi l'accordo che ci consentirà di detenere il 100% del capitale sociale della stessa - ha commentato l'- Colgo inoltre l'occasione per ringraziare i soci Bresciani e Bonazzi per il loro contributo allo sviluppo di IMD Generators che continua a dimostrare di possedere ledei monoblocchi e generatori per la diagnostica X-Ray, con prodotti performanti, processi produttivi solidi e un team di elevata professionalità e competenza".