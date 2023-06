SACE supporta Mygrants: premiate due imprese

(Teleborsa) -partecipa ale premiarispettivamente come miglior business idea e impresa già sul mercato. Il contest - spiega la nota -e le imprese migranti, ed è stato realizzato anella cornice di We Make Future, Fiera Internazionale e Festival sull'Innovazione tecnologica e digitale che ha, a sua volta, riconosciuto con unIn questa iniziativa SACE è al fianco di Mygrants, la piattaforma che dal 2017 sfruttaper erogare a migranti percorsi di training, upskilling e assessment in diversi settori professionali per fari loro background (formali, non formali e informali) al fabbisogno occupazionale italiano. Dal 2021 con Pickme (piattaforma B2B) mette a disposizione a PMI, corporate e agenzie interinali un database che permette loro accedere a questo talent pool e di individuare e comparare in maniera bias-free i profili più idonei per soddisfare il loro crescente fabbisogno occupazionale., che hanno trovato nel nostro Paese terreno che ha nutrito il loro talento, permettendo di realizzare i loro sogni imprenditoriali e arricchire con il valore della diversità il Made in Italy”, ha dichiarato Antonio Frezza, Chief Marketing and Sales PMI di SACE. “Anche questa iniziativa testimonia l’impegno del Gruppo nella sostenibilità e per lo sviluppo di economia sempre più solidale in linea con la nostra missione e valori.”Giunto all'ottava edizione, il- conclude la nota - ha visto la partecipazione di giovani entrepreneurs migranti in Italia che hanno avuto la possibilità di partecipare a una pitch competition sul palco di We Make Future, dopo aver affrontato un percorso di supporto composto dadi fronte a una speciale giuria di advisor, investors e acceleratori che ha messo a loro disposizione esperienza e competenze, offrendo ai vincitori un premio -