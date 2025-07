Ricci (SACE): imprese italiane resilienti e in grado di competere

(Teleborsa) - “Di fronte a uno scenario in costante mutamentoerché puntano sulla qualità e questo ha sempre fatto la differenza per la tenuta delle nostre esportazioni". Lo ha dettoAmministratore Delegato di SACE, intervenuta oggi alla Presentazione del Rapporto ICE 2024-2025 all’interno del panel “Promozione, Credito e Finanza. Le infrastrutture per la crescita”, nel solco del Piano per l’Export e del Piano Mattei, in collaborazione con il Maeci e tutti gli attori di Sistema – ICE, Simest, Cassa depositi e prestiti. Investire in diversificazione e innovazione deve essere la risposta all’incertezza, e noi lo rendiamo possibile con l’effetto GROW di SACE: garanzie con cui abilitiamo l’accesso ai finanziamenti e sosteniamo la liquidità (G),