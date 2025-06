Colombia, SACE supporta la collaborazione tra Isagen e aziende italiane per sviluppo rinnovabili

BNP Paribas

(Teleborsa) -accelerano la transizione energetica in Colombia grazie al, il terzo più grande produttore di energia in Colombia, aprendo nuove opportunità per le imprese nel settore delle rinnovabili. L'operazione è finalizzata a rafforzare i legami commerciali tra Isagen e glidella produzione e distribuzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.Isagen si occupa di generazione e commercializzazione di energia elettrica e, con una produzione totale di oltre 3.000 MW di capacità effettiva netta. Isagen, si legge in una nota, rappresenta una realtà ad elevato potenziale per le aziende italiane, grazie a un piano di crescita che nei prossimi anni darà impulso a progetti di rilievo nel comparto idroelettrico e fotovoltaico in Colombia. Questo contesto apre significative opportunità per le aziende attive nei settori delle infrastrutture, delle apparecchiature idromeccaniche e della componentistica solare inclusi pannelli, inverter, tracker e cavi.In questo scenario, SACE si configura come- in particolare le PMI - a supporto del programma di investimenti della società, che include la realizzazione di nuovi impianti solari ed eolici, sistemi per la trasmissione di energia (cavi, sottostazioni, servizi ingegneristici) e interventi di manutenzione e ammodernamento delle centrali idroelettriche esistenti."Questa operazione conferma l'impegno di SACE nella promozione dell'export italiano e delle partnership industriali nei mercati ad alto potenziale come l'America Latina e in particolare la Colombia, sostenendo collaborazioni di lungo termine in settori cruciali per la transizione energetica globale - ha commentato- Grazie agli incontri di business matching organizzati da SACE, Isagen potrà costruire relazioni commerciali con gli esportatori italiani finalizzate a potenziali contratti per componenti di trasmissione elettrica e valutare attivamente le aziende italiane nei propri processi di procurement, aprendo la strada a future collaborazioni in linea con i suoi piani di investimento".