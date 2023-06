Thyssenkrupp nucera debutterà a Francoforte il 7 luglio

Industrie De Nora,

thyssenkrupp AG

(Teleborsa) -multinazionale italiana quotata su Euronext Milan, specializzata in elettrochimica e leader nelle tecnologie sostenibili e nell'emergente industria dell'idrogeno verde, comunica che, in data odierna,e De Nora, insieme con thyssenkruppnucera, fornitore leader a livello mondiale delle tecnologie di elettrolisi per impiego negli impianti a idrogeno verde, hanno individuato un intervallo di valorizzazione delle azioni ordinarie di thyssenkrupp nucera pari a un minimo di Euro 19,00 per azione e ad un massimo di Euro 21,50 per azione.L’offerta avrà per oggetto n. 30.262.250 azioni e sarà composta da: 26.315.000 azioni ordinarie di nuova emissione; e 3.947.250 azioni ordinarie offerte dagli attuali azionisti De Nora e thyssenkrupp AG oggetto di potenziale over-allotment.indicativa corrisponde a una capitalizzazione post Aumento di Capitale compresa tra Euro 2,4 miliardi e Euro 2,7 miliardi.In base all’intervallo di valorizzazione indicativa, i proventi lordi di thyssenkrupp nucera rinvenienti dall’Aumento di Capitale sono stimati in circa Euro 500 - 566 milioni e saranno destinati a sostenere la crescita del business della tecnologia alkaline water electrolysis (AWE) di thyssenkrupp nucera.E’ previsto che il periodo di offerta inizi il 26 giugno 2023 e termini il 5 luglio 2023. Il prezzo finale di offerta e il numero di azioni oggetto dell’offerta saranno determinati al termine del processo di bookbuilding, indicativamente previsto per il 5 luglio 2023.Ladelle azioni di thyssenkrupp nucera sul mercato regolamentato (Prime Standard) della Borsa di Francoforte è prevista per il 7 luglio 2023.L’inizio delle negoziazioni delle Azioni è subordinato all'approvazione del prospetto da parte dell'Autorità tedesca di vigilanza sui mercati (BaFin) e alla pubblicazione dello stesso, previsti per il 23 giugno 2023.