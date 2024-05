Industrie De Nora

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di, multinazionale italiana specializzata in elettrochimica e leader nelle tecnologie sostenibili, ha nominato Luca Oglialoro quale Chief Financial Officer della Società e Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, a far data dal 10 giugno 2024.Per quanto a conoscenza della Società, alla data odierna, Oglialoro non possiede azioni De Nora.