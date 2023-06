Panetta (BCE) e Dombrovskis (UE): l'Europa ha bisogno di un euro digitale

(Teleborsa) - Con il passaggio a un'economia digitale,e la disponibilità di entrambe le opzioni - un euro in contanti e un euro digitale - "consentirebbe a ciascuno di scegliere il metodo di pagamento preferito,". Lo affermano, membro del Comitato esecutivo della BCE, e, Vicepresidente esecutivo della Commissione europea, in un post sul blog della Banca centrale europea.Secondo i due policymaker, l'euro digitale comporterebbe numerosi vantaggi pratici per i consumatori. "Sarebbe- hanno scritto - Indipendentemente dal luogo in cui si trovano nell'area euro, i cittadini potrebbero usare l'euro digitale per realizzare qualsiasi pagamento senza costi aggiuntivi, ad esempio mediante un'applicazione digitale disponibile sul proprio telefono. I pagamenti non dovrebbero essere necessariamente online: essi potrebbero infatti essere effettuati offline".Inoltre, la"sarà un" dell'euro digitale, in quanto la BCE non avrà accesso né ai dati personali degli utenti né alle loro scelte di pagamento, e l'euro digitale "stimolerà inoltre la concorrenza in Europa", riducendo i costi che i consumatori sopportano per utilizzare altri strumenti di pagamento.Secondo Panetta e Dombrovskis, l'euro digitale "contribuirà a proteggere gli interessi strategici europei. Essendo il più grande mercato unico del mondo,. Se in futuro le valute digitali emesse da banche centrali estere dovessero acquisire un ampio ruolo nei pagamenti transfrontalieri, la mancanza di una moneta digitale europea indebolirebbe il ruolo internazionale dell'euro, che oggi rappresenta la seconda valuta più importante al mondo dopo il dollaro. L'euro potrebbe inoltre trovarsi a dover fronteggiare laquali le stablecoin globali; ciò potrebbe mettere in pericolo la nostra sovranità monetaria e la stessa stabilità del settore finanziario europeo".Nelle loro conclusioni, i due affermano che "", "l'euro rappresenta oggi l'àncora del sistema finanziario europeo e dell'Unione monetaria" e "l'euro digitale preserverebbe questo ruolo poiché, indipendentemente dalla forma che assume - cartacea o digitale - un euro resterà sempre un euro.