Banca d'Italia, Zani (Tendercapital): "sistema bancario italiano solido. Ue acceleri riforma del mercato unico dei capitali"

(Teleborsa) - "Le considerazioni finali del Governatoretracciano con lucidità uncomplesso. In un contesto internazionale segnato da crescenti tensioni commerciali, protezionismo e volatilità, emerge con forza l’urgenza di un ripensamento del modello europeo di sviluppo". Lo ha dichiarato, Presidente di Tendercapital, in merito alle considerazioni finali del Governatore della Banca d’Italia, Fabio Panetta, a margine della presentazione della Relazione annuale sul 2024."In questo scenario è certamente incoraggiante osservare alcunisul: il sistema bancario italiano si conferma solido e resiliente, pronto ad assorbire eventuali shock; il mercato del lavoro mostra vitalità, con occupazione in crescita – ha aggiunto Zani –. In un quadro di incertezze e di possibili riflessi negativi dei dazi sull'economia globale, è fondamentale che l’Unione Europea acceleri il completamento del mercato unico dei capitali, individuando, al contempo, nuovi strumenti per finanziare gli investimenti pubblici strategici e puntare con forza sull’innovazione, la transizione digitale e la sicurezza energetica"."Come ha ricordato il Governatore Panetta – ha proseguito –, ilha già dimostrato di sapere agire con determinazione e prontezza per salvaguardare la stabilità monetaria e finanziaria. Mantenere un approccio pragmatico e flessibile sarà essenziale per reagire a uno scenario in continua evoluzione e per sostenere la fiducia di imprese e mercati. In tale contesto, Tendercapital esprime un cauto ottimismo sulle prospettive per gli investitori pur rimanendo vigile rispetto alla volatilità dei mercati e all’evoluzione del quadro macroeconomico"."Sarà fondamentale monitorare l’evoluzione dell’inflazione, le dinamiche dei tassi d’interesse e gli sviluppi geopolitici, che continueranno a influenzare lee i livelli dinei portafogli", ha concluso il Presidente di Tendercapital