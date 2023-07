Ddl Capitali, Trevisan: no ad assemblee solo a porte chiuse, ma limiti per interventi

(Teleborsa) - Lesono "", ma si potrebbe "prevedere una limitazione al diritto di intervento verbale ad azionisti" che non abbiamo un certo numero di azioni e si potrebbe "potenziare la figura del rappresentante comune". Lo ha sostenuto, Managing Partner dello studio legale Trevisan & Associati, nel corso dell'audizione in Commissione Finanze e Tesoro sul disegno di legge "Competitività dei capitali".Da oltre 25 anni, lo studio svolge, su base continuativa, un'attività didi investimento, sia italiani che esteri, per assicurare loro l'esercizio dei diritti di intervento e di voto per delega nelle relative nelle assemblee. Solo nel 2022, ha espresso il voto per conto di migliaia di investitori istituzionali, italiani ed esteri, in oltre 450 assemblee.Trevisan ha sottolineato che le guidelines dei principali operatori attivi a livello globale esprimono una "dei soci, sia che avvenga in forma fisica, sia in via telematica, come quelle a porte chiuse tramite il Rappresentante Designato. Ciò in quanto viene ravvisato il rischio di una possibile limitazione dei diritti dei soci di informativa e discussione con l'organo di gestione nel corso dell'assemblea".Secondo l'esperto, lapuò "essere", "evitando che ciò, tuttavia, consenta l'introduzione di meccanismi di disallineamento rispetto agli standard internazionali che valutano negativamente la tenuta di assemblee di azionisti a porte chiuse, soprattutto in relazione alle società con capitale diffuso. Tale figura diventerebbe uno, ma non sostitutivo del medesimo".Inoltre, "si potrebbe consentire che l'avviso di convocazione - salvo diversa previsione statutaria - possa prevedere la possibilitàe la proposizione di domande in assemblea in presenza solo per quegli azionisti che si fossero accreditati con un(10.000 euro), calcolato e/o individuato con riferimento ai corsi di borsa dei titoli alla data della "Record Date" come indicata nell'avviso di convocazione dell'assemblea".