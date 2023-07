Innovazione digitale: Pitigliano diventa "laboratorio a cielo aperto" con Open Fiber, ENEA e INGV

(Teleborsa) -per il nostro Paese spicca certamente qche, a sua volta, è strettamente connessa a progetti di digitalizzazione chiamati. Il- richiama direttamente al concetto diintesa comeEd è in scia a questa premessa cheuno dei borghi storici più affascinanti d’Italia, nel cuore della Maremma Toscana, nota anche come la "Piccola Gerusalemme" - si candida a diventare: è questo, infatti, il perimetro in cui si muove il progetto presentato oggi,he vedrà l’implementazioneL'evento si è svolto alla presenza delLa giornata ha visto inoltre gli interventi di alcuneIl progetto - spiega nel dettaglio la nota -in collaborazione con il Comune di Pitigliano per favorire l’innovazione dei modelli gestionali urbani con particolare riferimento ai piccoli Comuni. Obiettivo condiviso promuovere lo sviluppo del Borgo Digitale implementando servizi di utilità per Comune e cittadini, tenendo conto del contesto del territorio e delle sue peculiarità.(Fiber To The Home), realizzata da Open Fiber in qualità di Concessionario di Inche permetterà di sviluppare servizi digitali e tecnologie che potranno poi essere replicate su altri comuni italiani con caratteristiche simili. Si va dallaDi particolare rilevanza, vista la peculiarità tufacea del terreno, sarà il monitoraggio del territorio da parte, che prevede l’utilizzo della fibra ottica posata da Open Fiber come sensore distribuito per raccogliere informazioni“Grazie a ENEA e Open Fiber – commenta il Sindaco di Pitigliano- per questa importante opportunità di sviluppo. Con questo progetto Pitigliano si trasforma in un laboratorio sperimentale di servizi digitali innovativi, un luogo di ricerca avanzata e di apprendimento. Un'esperienza importante che può diventare un modello anche per altri borghi italiani”.“Siamo felici di partecipare a questo progetto, che è un esempio pratico di come la fibra ottica sia abilitatore indispensabile di servizi innovativi non solo nelle grandi città ma soprattutto nei piccoli borghi, nell’ottica di realizzare una trasformazione digitale esostenibile” commenta, Direttore Mercato Business di Open Fiber.“Quello che da oggi inauguriamo a Pigliano, insieme agli altri partner, è un modello di standard di innovazione che puntiamo a replicare su larga scala negli altri comuni italiani con caratteristiche simili. Un modello grazie al quale le piccole realtà saranno in grado diprendere le migliori decisioni in ambiti come il“ENEA promuove da anni l’innovazione di modelli gestionali in contesti urbani e territoriali grazie alla possibilità di gestire grandi quantità di dati e a nuove soluzioni digitali per servizi sempre più efficaci ed efficienti”, dichiaraella Divisione Smart Energy di ENEA. “In questo contesto Pitigliano rappresenta l’occasione per promuovere e mettere a punto una strategia nazionale d’innovazione dei borghi e dei piccoli comuni attraverso la definizione e la proposta di standard minimi d’innovazione e set di servizi ad oggi imprescindibili, oltre all’applicazione di soluzioni abilitanti e alla realizzazione di attività di supporto e formazione”."Per le attività di monitoraggio e ricerca sismologica attuate dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) è molto importante poter disporre di questa tecnologia", ha affermato, Coordinatore del Centro di Pericolosità Sismica dell'INGV (INGV-CPS). "Integreremo il fiber sensing ai sistemi già in uso, ovvero utilizzeremo la rete in fibra ottica come sensore distribuito sul territorio, utile sia per il monitoraggio dei terremoti che delle frane", ha concluso.“Comesiamo felici di poter collaborare con Open Fiber in questi progetti importanti perché noi sindaci siamo il contatto più diretto col territorio e possiamo fare un gran lavoro per portare la fibra nei comuni più piccoli”, ha dichiaratoresponsabile innovazione Anci Toscana.. E proprio in quest'ottica,infatti, un salto di qualità sia in termini diL’azienda adotta modalità di posa della fibra ottica a basso impatto sul territorio e soluzioni di efficientamento energetico in fase di funzionamento della rete infatti ilè proveniente da fun risultato che ha consentito di evitare oltre 15 mila tonnellate di CO2. L’impegno profuso è stato anche confermato all’inizio del 2023 con l’ottenimento dellaPer quanto riguarda la, studi internazionali riportano come una rete di accesso in fibra ottica consumi oltre l’80% in meno di una in rame. La rete in fibra ottica ha poi un valore di sostenibilità sociale, perché permette all’Italia di colmare quel divario digitale che si avverte particolarmente nelle zone rurali e interne. Grazie alla fibra ottica,