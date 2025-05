Innovazione: ENEA allo StartUp Day 2025

(Teleborsa) -partecipa con uno stand dedicato al trasferimento tecnologico all’11a edizione dellol’iniziativa della Regione Emilia-Romagna dedicata a ricerca, imprenditorialità giovanile e innovazione (23 maggio, Distretto urbano multifunzionale di Bologna - DumBO).Durante l’evento, che coinvolge tutti gli atenei della Regione, oltre a Cnr Bologna, ART-ER e Fondazione Ecosister, ENEA fornirà, attraverso esperti e materiali informativi, una panoramica delle proprie attività di ricerca con l’obiettivo di favorirne il successivo sviluppo produttivo anche attraverso la creazione di nuove imprese ad alto contenuto tecnologico.si inserisce in una consolidata tradizione di relazioni con tutti gli stakeholder regionali e assume una valenza strategica anche in considerazione dell’insediamento della nostra Agenzia nella struttura del Tecnopolo di Bologna, centro di eccellenza per supercalcolo, big data e intelligenza artificiale, nonché hub fondamentale per il supporto alle imprese e al sistema produttivo”, commentadella Direzione ENEA Trasferimento tecnologico.