Italia a 1 Giga: dialogo aperto su riassetto lotti più complessi per dare nuovo impulso a copertura nazionale

(Teleborsa) - Si è tenuta questa mattina, presso il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, una riunione con leper avviare un percorso risolutivo delle, più volte riscontrate, circa i ritardi nella realizzazione degli interventi relativi al. Alla riunione hanno partecipato esponenti di vertice delle seguenti amministrazioni: Presidenza del Consiglio dei ministri, Ministero dell’Economia e delle finanze, uffici del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, oltre al Soggetto attuatore del Piano Infratel Italia.Nel corso dellasi è registrata ladelle società coinvolte ad avviare un percorso che conduca al più presto al subentro da parte di FiberCop nei lotti affidati ad Open Fiber nei quali si registrano i maggiori ritardi operativi. Si è altresì condivisa l’opportunità di avviare appositi tavoli tecnici volti all’individuazione delle migliori modalità amministrative e tecniche per consentire il risultato atteso."Il nostro obiettivo è chiaro: fare tutto il necessario per salvaguardare il Piano Italia a 1 Giga, raggiungere i target previsti e non mettere a rischio il finanziamento europeo da 3,5 miliardi di euro. Il Governo è pienamente coinvolto nella definizione della strategia, e il mio Dipartimento ha già attivato i tavoli tecnici per individuare le soluzioni più efficaci", ha dichiarato, Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all’innovazione tecnologica. "Ringrazio FiberCop e Open Fiber per la disponibilità al confronto e auspico che, con il via libera dei rispettivi azionisti, si possa arrivare a un’intesa sul riassetto dei lotti più complessi nel più breve tempo possibile", ha aggiunto.