Eventi e scadenze del 6 luglio 2023

Lunedì 03/07/2023

Mercoledì 05/07/2023

Giovedì 06/07/2023

Levi Strauss

(Teleborsa) -- Santiago del Cile e Asunciòn - Il Presidente Mattarella sarà in visita ufficiale nella Repubblica del Cile e nella Repubblica del Paraguay- L'evento si svolge a Bruxelles e avrà come tema "Forza, sicurezza, resilienza - Proteggere gli interessi dell'Europa nello spazio e attraverso lo spazio"- Il Seminario Internazionale dell'OPEC, che si svolge a Vienna, viene considerato uno dei principali eventi nel calendario energetico mondiale. Parteciperanno ministri dei Paesi membri dell'OPEC, rappresentanti di nazioni produttrici e consumatrici di energia, capi di organizzazioni intergovernative, amministratori delegati di compagnie petrolifere, leader del settore, accademici, esperti energetici e media. Tra gli interventi, il CEO di Eni e il DG di IRENA- L'Euromed Summit of Economic and Social Councils and similar institutions 2023 sarà dedicato alla "transizione energetica nella regione euro-mediterranea"- La 4a edizione di Phygital Sustainability Expo®, l'evento esclusivamente dedicato alla transizione ecosostenibile dei brand di moda e di design, è organizzato da Sustainable Fashion Innovation Society, a Roma. Interverranno tra gli altri, i ministri Tajani, Urso, Lollobrigida, Santanchè, Musumeci e Locatelli, il Presidente ITA-ICE, il DG di EXPO Roma 2030 e i Vice Presidenti del Parlamento europeo e della Camera dei Deputati- Riunione della Commissione per i problemi economici e monetari09:30 -- Appuntamento annuale della Cassa Dottori Commercialisti per dialogare con i rappresentanti del mondo politico, accademico e delle istituzioni sui temi legati al mondo del lavoro, delle professioni e della previdenza. Tra gli interventi, il ministro Calderone, il Sottosegretario Freni, il Commissario europeo Gentiloni, e i Presidenti di Poste Italiane, Cassa Dottori Commercialisti e ENPAM09:45 -- Presentazione del Mid Year Global Outlook 2023 presso la sede di Milano. Bruno Rovelli, Chief Investment Strategist di BlackRock Italia, fornirà un aggiornamento sulle prospettive di mercato alla luce dell'attuale contesto macroeconomico caratterizzato da alta inflazione, tassi di interesse elevati e potenziale rischio di recessione11:00 -- Presentazione della relazione sull'attività dell'ABF e della relazione sugli esposti dei clienti delle banche e delle finanziarie - 2022, presso il Teatro Salone Margherita a Roma. Intervento introduttivo e saluti del Vice Direttore Generale della Banca d'Italia Paolo Angelini11:00 -- Convegno organizzato da Biorepack presso l'Ara Pacis a Roma Ore 11,00. Partecipa, tra gli altri, il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso e i presidenti di Assobioplastiche e Biorepak11:00 -- Conferenza stampa organizzata da BPER Banca e FEI – Fondo europeo per gli investimenti, che si terrà a Milano, in occasione della quale verrà siglato e presentato un importante accordo tra il Gruppo BPER Banca e il FEI a sostegno delle Piccole e Medie Imprese italiane11:00 -- L'Autorità Garante per la protezione dei dati personali presenta la Relazione annuale con il bilancio dell'attività svolta nel 2022 e le prospettive future, presso l'Aula dei Gruppi parlamentari della Camera. Illustra la Relazione il Presidente dell'Autorità, Pasquale Stanzione. Saluti in apertura del Vicepresidente della Camera, Giorgio Mulè. Saranno presenti rappresentanti delle istituzioni, del mondo imprenditoriale e delle associazioni dei consumatori13:30 -- Johnson & Johnson Innovation e Janssen Italia terranno l'evento internazionale "The Essentials of Partnering with a Healthcare Company", che coinvolgerà gli hub di Amsterdam, Liegi, Londra e Milano in una sessione simultanea, presso il MIND – Milano Innovation District17:30 -- Webinar organizzato da Columbia Threadneedle Investments per offrire una valutazione della prima parte dell'anno e delineare le previsioni per il secondo semestre- Risultati di periodo