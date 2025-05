Cdp Venture Capital SGR: Emanuele Levi nominato amministratore delegato e direttore generale

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione diha nominato per cooptazione, al quale sono state conferite le deleghe di Amministratore Delegato e Direttore Generale della Società a far data dal 30 maggio 2025, a seguito delle sue dimissioni da General Partner di 360 Capital presentate in data 30 maggio 2025. Al Dott. Emanuele Levi sono affidati, in linea con l’assetto precedente, tutti i poteri per l’amministrazione ordinaria della Società.Dopo la laurea in Economia Aziendale a Torino e un programma in Corporate Finance alla, Levi ha iniziato la sua carriera nel 1993 nel Gruppo Credito Italiano a Londra. Successivamente ha lavorato in Bain & Company e in Lazard Investment Banking a Milano. Dal 2000 ha iniziato a dedicarsi al, prima in Pino Venture e poi in 360 Capital, dove ha ricoperto il ruolo di General Partner fino al 2025."Sono onorato di assumere questo incarico, che rappresenta una grande responsabilità nei confronti dell’ecosistema finanziario italiano e delle nuove generazioni di imprenditori", ha dichiarato, nuovo Amministratore Delegato e Direttore Generale di CDP Venture Capital. "Affronto questa nuova sfida con entusiasmo, mettendo a frutto un’maturata in ecosistemi ad alta innovazione. L’è rafforzare il ruolo del Venture Capital italiano comeper la crescita del Paese, sostenendo le imprese a maggiore potenziale nei settori chiave. L’ambizione è quella di portare l’Italia allo stesso livello dei principali hubs d’innovazione europei.”La Presidente Anna Lambiase, i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale hanno formulato ali migliori auguri per il suo nuovo incarico ringraziandolo per il lavoro svolto alla guida della SGR e hanno espresso la propria soddisfazione per la nomina del nuovo Amministratore Delegato e Direttore Generale.