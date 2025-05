Levi Strauss vende Dockers ad Authentic Brands per 311 milioni di dollari

Levi Strauss & Co.

(Teleborsa) -, una delle maggiori aziende al mondo di abbigliamento, ha stipulato unper un valore iniziale di 311 milioni di dollari, soggetto alle consuete modifiche e condizioni di chiusura, con la possibilità di raggiungere fino a 391 milioni di dollari tramite un'opportunità di earnout di 80 milioni di dollari negli anni futuri, in base alla performance del business Dockers sotto la proprietà di Authentic."L'operazione Dockers allinea ulteriormente il nostro portafoglio alle nostre priorità strategiche, concentrandoci sul nostro approccio direct-to-consumer (DTC), ampliando la nostra presenza internazionale e investendo in opportunità nel settore lifestyle femminile e denim - ha dichiaratodi Levi Strauss - Dopo un solido processo, siamo certi di aver massimizzato il valore dell'azienda e che Authentic sia l'organizzazione giusta per inaugurare il prossimo capitolo di crescita del marchio Dockers".Levi Strauss intende rdi dollari del ricavato netto dell'operazione tramite riacquisto di azioni proprie.La transazione rimane soggetta alle consuete condizioni di chiusura e si prevede che si concluda intorno alper la proprietà intellettuale e le attività di Dockers negli Stati Uniti e in Canada, e intorno alper le restanti attività di Dockers.