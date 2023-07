ReeVo, OPA al via il 10 luglio dopo ok CONSOB

ReeVo

(Teleborsa) - Nebula Aurea BidCo ha comunicato che larelativo alle offerte pubbliche di acquisto (OPA) volontarie totalitarie aventi ad oggetto massime 4.950.128 azioni e massimi 4.593.830 warrant di, Full Stack Cloud & Cyber Security provider italiano quotato su Euronext Growth Milan.Ilalle offerte, concordato con CONSOB, avrà inizio alle ore 8:30 (ora italiana) del giorno lunedì 10 luglio 2023 e terminerà alle ore 17:30 (ora italiana) del giorno venerdì 28 luglio 2023, estremi inclusi.Separatamente, è stato comunicato dalla società che il consiglio di amministrazione haall'unanimità il. Inoltre, ha ritenuto congruo, da un punto di vista finanziario, il corrispettivo di 17,60 euro per ogni azione portata in adesione nonché il corrispettivo di 0,18 euro per ogni warrant portato in adesione.