Future USA anticipano Opening Bell stonata

(Teleborsa) - Si muovono contrastati i future sugli indici statunitensi, lasciando presagire un inizio di settimana all'insegna della cautela per la borsa di Wall Street, tra circa mezz'ora.Gli occhi degli investitori restano puntati sulle banche centrali orientate a proseguire con una strategia aggressiva. A tal proposito gli investitori restano in attesa dei dati chiave negli USA, i prezzi al consumo, per capire le prossime mosse della Federal Reserve, dopo i numeri deludenti sull'inflazione cinese.Nel frattempo, il contratto sul Dow30 sale appena dello 0,05%, mentre quello sullo S&P500 lima lo 0,05% ed il derivato sul Nasdaq 100 cede lo 0,11%.