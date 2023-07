Fisco: ok Camera a ddl delega, ora Senato

(Teleborsa) -della Camera al disegno di legge delega per la riforma fiscale. Tra i voti a favore che sono stati 182, oltre a quelli dei gruppi di maggioranza, sono arrivati anche da Az-Iv. 97 i contrari e 6 astensioni. Il provvedimento passa ora al Senato per la seconda lettura."Dobbiamo avere tutti la consapevolezza di aver scritto una pagina importante nel nostro sistema tributario" ha commentato il viceministro dell'Economia,dopo la votazione.Tra le novità introdotte alla Camera durante l'esame dellafigurano detassazione di straordinari, tredicesime e premi di produttività; rateizzazione dell'acconto delle tasse; superamento graduale dell'Irap; stop alla vendita online delle e-cig; riordino delle tasse automobilistiche mentre resta in stand by la flat tax incrementale per i dipendenti. Le modifiche si sono concentrate sulla prima parte del provvedimento, ovvero gli articoli dall'1 al 13 mentre i ritocchi sulla seconda parte (dal 13 al 20) e in particolare su tributi locali, riscossioni e sanzioni, sono previsti nell'esame che toccherà dalla prossima settimana a Palazzo Madama., la detassazione di straordinari e tredicesime per i redditi più bassi mentre per quanto riguarda i premi di produttività, grazie a un emendamento del Terzo Polo, si prevede una riduzione dell'Ires per le imprese nelle quali ci sia una partecipazione agli utili dei dipendenti.Un'altra novità del provvedimento, voluta dal relatore,. La richiesta del Parlamento, in vista della rimodulazione delle tax expenditures, è quella di tutelare le agevolazioni per i giovani under 30 per l'ingresso nel mondo del lavoro.Previsti, inoltre, per le imprese, incentivi sotto forma di. Via libera anche al graduale superamento dell'Irap senza aumenti a carico delle imprese.