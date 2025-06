Dl Infrastrutture, Confcommercio: "Bene, ma restano criticità da risolvere"

(Teleborsa) - "Bene le risorse per l'autotrasporto per dare continuità al percorso verso una maggiore sostenibilità del settore. Analoghi interventi andrebbero previsti anche per il comparto dei bus turistici, che garantisce la capillarità della fruizione di tante risorse del paese. Mezzi nuovi sono, infatti, non solo mezzi più puliti, ma anche più sicuri". È quanto ha affermato ilintervenendo in audizione sulinnanzi alle Commissioni Ambiente e Trasporti della Camera.ha espresso, in generale, apprezzamento per il provvedimento che conferma la valenza strategica del sistema delle infrastrutture e dei trasporti per la competitività del Paese."In materia portuale – ha proseguito– se va bene l'intervento in materia di targhe prova, che scioglie un critico collo di bottiglia della filiera, non soddisfa, invece, la misura in tema di aggiornamento dei canoni delle concessioni marittime, che di fatto, legittima quanto fatto finora, con grave penalizzazione degli operatori, che hanno visto crescere del 25% in un anno gli importi richiesti. Spiace, infine che una positiva misura di semplificazione dei contratti di arruolamento dei lavoratori marittimi inizialmente contenuta nelle bozze del provvedimento non sia stata confermata nel testo definitivo. Invero, la competitività della strategica filiera marittimo-portuale nazionale passa anche da simili interventi di semplificazione, che auspichiamo possano essere, presto, attuati".