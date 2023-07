Swiss Re, Jacques de Vaucleroy proposto per la posizione di Chairman

Swiss Re

(Teleborsa) -, colosso svizzero della riassicurazione, ha scelto l'attuale Vice Chairman,, per la posizione di, rimasta libera dopo le dimissioni di Sergio Ermotti lo scorso 30 aprile 2023 per andare a guidare. Dopo un ampio processo di selezione, che ha coinvolto diversi candidati esterni, il Comitato per la governance e le nomine ha concluso che de Vaucleroy dovrebbe essere proposto per l'elezione a nuovo presidente alla prossima. Ciò è stato pienamente condiviso dai membri del CdA."Sono onorato di questa nomina - ha detto de Vaucleroy - Swiss Re continuerà ad essere. L'eccellente base di clienti dell'azienda, la posizione di capitale molto forte e la nostra organizzazione semplificata e più agile ci consentono per portare il meglio della nostra azienda a clienti, investitori e dipendenti".de Vaucleroy ha. È stato eletto nel consiglio di amministrazione di Swiss Re nel 2017. In precedenza, è stato membro del comitato direttivo del gruppodal 2010 al 2016, in qualità di CEO per l'Europa settentrionale, centrale e orientale e CEO di Global Life&Savings. Ancora prima, ha trascorso 24 anni in, dove ha ricoperto ruoli di rilievo nel settore bancario, della gestione patrimoniale e assicurativo. È stato membro dell'Executive Board dal 2006 al 2009, responsabile delle assicurazioni e dell'asset management in Europa.