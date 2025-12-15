Gategroup punta di nuovo alla quotazione a Zurigo

Bank of America

(Teleborsa) -, tra i maggiori fornitori di servizi di catering per voli aerei, avrebbe selezionato leche dovrebbero supportarla nei preparativi per un'(IPO), che potrebbe aver luogo già nella seconda metà del 2026. Lo riferito da fonti vicine alla questione.Per la potenziale quotazione a, sarebbero state. Tuttavia, hanno aggiunto le fonti, entità, luogo e tempi dell'operazione potrebbero cambiare e altre banche potrebbero essere prese in considerazione.Gategroup, ex divisione di catering di Swiss Air, è posseduta dadi Singapore e della società di private equity di Hong Kong. L'azienda di catering, infatti è stata quotata per la prima volta sulla borsa svizzera nel, prima di essere delistata in seguito all'acquisizione da parte di HNA Group nel 2017. Questo quindi sarebbe il secondo tentativo di ritorno sui mercati pubblici, dopo che nelera stato annullato a causa della debole domanda degli investitori.