Gategroup punta di nuovo alla quotazione a Zurigo

(Teleborsa) - Gategroup Holding
, tra i maggiori fornitori di servizi di catering per voli aerei, avrebbe selezionato le banche
che dovrebbero supportarla nei preparativi per un'offerta pubblica iniziale
(IPO), che potrebbe aver luogo già nella seconda metà del 2026. Lo riferito da fonti vicine alla questione.
Per la potenziale quotazione a Zurigo
, sarebbero state selezionate Bank of America
, Morgan Stanley
e UBS
. Tuttavia, hanno aggiunto le fonti, entità, luogo e tempi dell'operazione potrebbero cambiare e altre banche potrebbero essere prese in considerazione.
Gategroup, ex divisione di catering di Swiss Air, è posseduta da Temasek Holdings
di Singapore e della società di private equity di Hong Kong RRJ Capital
. L'azienda di catering non è nuova all'IPO
, infatti è stata quotata per la prima volta sulla borsa svizzera nel 2009
, prima di essere delistata in seguito all'acquisizione da parte di HNA Group nel 2017. Questo quindi sarebbe il secondo tentativo di ritorno sui mercati pubblici, dopo che nel 2018
era stato annullato a causa della debole domanda degli investitori.