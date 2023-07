Cina a passo lento: PIL e vendite deludono e preannunciano nuovi interventi

(Teleborsa) -, che ha già esaurito la ripresa iniziata con le riaperture post-Covid, giunte anche un po' in ritardo rispetto al resto del mondo., nel secondo trimestre dell'anno,rispetto al trimestre precedente, registrando un netto rallentamento rispetto al 2,2% registrato nel trimestre precedente. Il dato però è leggermente migliore delleche indicavano unaLadel PIL si è attestatanel secondo trimestre, poiché il dato si confronta con un periodo in cui vigevano ancora le restrizioni Covid. In questo caso il dato è apparso inferiore alle aspettative, che indicavano una crescita del 7,3%., l'economia cinesegrazie ad un primo trimestre solido che ha controbilanciato il dato attuale.A spigare il rallentamento della crescita dell'economia concorre la, finito sotto pressione a causa dele delle principali economie mondiali. Ciò si è aggiunto ad una persistente stagnazione del mercato immobiliare, che il governo cinese non è riuscito a risvegliare., nonostante i ripetuti tentativi della banca centrale e del governo di rimettere in moto l'economia con politiche monetarie en fiscali accomodanti. Dopo questi dati è atteso un nuovo intervento della Banca popolare cinese, tramite operazioni sui tassi ed altri tipi di operazioni.Per contro, il dato sulla, pubblicato sempre oggi, è risultato, segnando una crescita del 4,4% a giugno contro il 2,7% atteso ed il 3,5% del mese precedente. Glisono cresciuti del 3,8%, superando il consensus (3,5%) e confrontandosi con il 4% del mese precedente.Le, registrando unadopo il balzo del 12,7% del mese precedente. Il conswensus indicava una crescita lievemente più alta del 3,2%. Infine, la disoccupazione resta stabile al 5,2%.