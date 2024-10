Philips taglia le stime di crescita, pesa la Cina. Titolo crolla

Royal Philips

(Teleborsa) - Pesante discesa in Borsa per il titoloche sta cedendo oltre il 16% dopo che la società ha rivisto al ribasso le sue previsioni di crescita delle vendite, per l’anno in corso, citando lache pesa sugli ordini della società di tecnologia medica olandese.Il produttore con sede ad Amsterdam prevede che lecresceranno fino all’1,5% nel 2024, stima che si confronta con il 5% previsto in precedenza."Nel trimestre, la domanda da parte di ospedali e consumatori in Cina si è ulteriormente deteriorata, mentre. Abbiamoper l'intero anno per riflettere il continuo impatto dalla Cina", ha detto l’amministratore delegato. "In un contesto macroeconomico difficile, rimaniamo concentrati sull'esecuzione con successo del nostro piano triennale per cogliere appieno le opportunità di crescita ed espansione dei margini", ha concluso l'AD.