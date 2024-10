Cina, PIL in frenata nel terzo trimestre ma sopra attese

(Teleborsa) - Ilha registrato, nel terzo trimestre, una crescita del 4,6% annuo superiore al +4,5% atteso dagli analisti, ma in frenata rispetto al +4,7% del trimestre precedente, appesantito dalla debolezza del settore immobiliare. L'economia cinese è cresciuta del 4,8%, nei primi tre trimestre dell'anno, posizionandosi nelladi circa il 5%.Su base congiunturale, invece, il rialzo è dello 0,9%, meglio dello 0,7% precedente e poco sotto le stime dell'1%.L'Ufficio nazionale di statistica di Pechino ha rilasciato anche i dati sulla produzione industriale e le vendite al dettaglio, che si sono posizionatiIn particolare, laè salita del 5,4% annuo, nel mese di in settembre, in accelerazione rispetto al 4,5% di agosto e sopra il +4,5% stimato dal consensus.Lesono salite del 3,2% annuo, sempre a settembre, dal +2,1% del mese precedente, superando le attese degli analisti (+2,5%).