Poco mossa la Borsa americana. PIL sotto attese

(Teleborsa) - Poco mossa in avvio la borsa di Wall Street con ilche si ferma a 42.193 punti; sulla stessa linea, resta piatto l', con le quotazioni che si posizionano a 5.827 punti.Sul fronte macroeconomico, deludono i dati sulche è cresciuto del 2,8% nel terzo trimestre 2024, secondo la lettura preliminare, mentre le attese erano per un rialzo del 3,1%. Il dato sull'rallenta all'1,5%, dopo il 2,5% del trimestre precedente. Secondo il rapporto mensile redatto da(Adp), l'agenzia che si occupa di preparare le buste paga, sono stati creati 233.000 posti di lavoro rispetto al mese precedente, dato più alto dal luglio 2023, mentre le previsioni erano per la creazione di 113.000 posti di lavoro.