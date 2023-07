Cina lancia pacchetto per incentivare vendite auto e elettronica

Tesla

(Teleborsa) -ha annunciato oggifinalizzate addell''economia che ha subito un rallentamento. Un pacchetto di misure che, tuttavia,gli investitori, che speravano in uno stimolo più deciso.Il pacchetto è volto aded a sostenere anche l'acquisto di veicoli di seconda mano. Le autorità cinesi, infatti, hanno individuato il settore automobilistico comeeconomica e quindi, già nel mese di giugno, avevano inaspettatamente esteso fino al 2027 un'sull'acquisto di veicoli elettrici.Ma la domanda interna è rimasta debole ed il mercato ha anche risentito della, che non è riuscita a ravvivare la domanda dei consumatori ed a far ripartire le vendite. .dal momento che i consumatori sono ancora generalmente riluttanti a spendere, mancando la fiducia nella ripresa economica", ha commentato la banca d'affari UBS in una nota.