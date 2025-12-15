Milano
17:35
44.117
+1,39%
Nasdaq
20:10
25.142
-0,22%
Dow Jones
20:10
48.375
-0,17%
Londra
17:35
9.751
+1,06%
Francoforte
17:35
24.230
+0,18%
Lunedì 15 Dicembre 2025, ore 20.27
Home Page
/
Notizie
/ Londra: nuovo spunto rialzista per Auto Trader Group
Londra: nuovo spunto rialzista per Auto Trader Group
Migliori e peggiori
,
In breve
15 dicembre 2025 - 09.50
Balza in avanti la
piattaforma digitale per la compravendita di auto nuove e usate
, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,29%.
Titoli e Indici
Auto Trader
+3,12%
