Londra: si concentrano le vendite su Auto Trader Group

(Teleborsa) - Composto ribasso per la piattaforma digitale per la compravendita di auto nuove e usate
, in flessione del 2,30% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Auto Trader Group
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo scenario di breve periodo di Auto Trader Group
evidenzia un declino dei corsi verso area 6,323 sterline con prima area di resistenza vista a 6,455. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 6,267.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)