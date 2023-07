PNRR, per la terza rata manca solo ok formale: via libera in tempi non lunghi

(Teleborsa) - Dopo l'intesa tra la Commissione Ue e l'Italia sulla, con lo scorporo del target intermedio relativo agli alloggi per studenti, che ha sbloccato lo stallo che perdurava da diverse settimane, la palla passa a Bruxelles. Toccherà infatti alla Commissione dare il via libera per erogare lada: ilsarà separato da quello della valutazione dellamodificata e i, è stato spiegato, non sono lunghi.L'ok all'esborso si configura come un procedimento soprattuttoe potrebbe arrivare entro l'anche se dalla Commissione evitano qualsiasi speculazione sul timing. Ieri, il commissario Ue agli Affari Economiciha sottolineato che i fondi della terza rata per l'Italia arriveranno "nelle prossime settimane".