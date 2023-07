MEF, in asta fino a 9,75 miliardi di BTP e CCTeu il 27 luglio

(Teleborsa) - Il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) ha annunciato l'- BTP a 5, 10 anni e CCTeu a 7 anni - in asta giovedì2023 e il relativo calendario delle operazioni di sottoscrizione.Inoltre, ha comunicato che - in considerazione della gestione delle disponibilità di cassa -l'asta dei titoli a medio-lungo termine prevista per il giorno2023, nonché l'asta dei BTP€i prevista per il2023. Tutte le altre aste si terranno regolarmente, compresa l’asta dei BOT del 10 agosto 2023.Con riguardo all'asta del 27 luglio, sono offertiscadenza 01/08/2028 per 3-3,5 miliardi di euro,scadenza 01/11/2033 per 3,25-3,75 miliardi di euro,scadenza 01/12/2032 per 1-1,25 miliardi di euro,scadenza 15/10/2028 per 1-1,25 miliardi di euro.