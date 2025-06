Debito, piano emissioni 2025 al 65% a giugno. In arrivo nuovi BTP a 3, 7 e 10 anni

(Teleborsa) - A fine, il ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) ha effettuatoper un importo nominale complessivo pari a circa. L'attività di funding, per lo stesso periodo, oltre a coprire il Fabbisogno del Settore Statale, ha consentito di rifinanziare titoli di Stato a medio-lungo termine in scadenza per un importo complessivo pari a circa 120 miliardi di euro. Lo si legge nel Programma Trimestrale di Emissione del Dipartimento del Tesoro.Per la, dal 1° luglio al 31 dicembre, vengono stimate emissioni lorde di titoli a medio-lungo termine in. Tale importo è al netto dei previsti prestiti del pacchetto NGEU per il 2025 nonché l'attività di gestione delle disponibilità di cassa nel corso dell'anno. Considerate le scadenze, questo implica una stima di emissioni nette per circa 14-24 miliardi di euro nello stesso periodo.A fine maggio 2025, quindi, lodi emissione per l'anno in corso si è attestato al 50%, percentuale che sale alse si includono le emissioni effettuate e quelle già annunciate che regolano nel mese di giugno.Ladel debito al 31 maggio è stata pari a 7,05 anni. Ilfino a fine maggio 2025 è stato pari al 2,91%.Guardando al programma di emissione per ildel 2025, si nota che. L'ammontare minimo (9 miliardi di euro per il 3 anni e 10 miliardi di euro ciascuno per il 7 e 10 anni) si riferisce al valore che il circolante del titolo dovrà necessariamente raggiungere prima di essere sostituito da una nuova emissione sulla stessa scadenza. Nel corso del terzo trimestre, ulteriori nuovi titoli potranno altresì essere emessi a seconda delle condizioni dei mercati finanziari.Sempre nel terzo trimestre del 2025, potranno essere offerte: BTP 27/06/2025 - 26/08/2027 2,10%; BTP 11/06/2025 - 01/10/2030 2,70%; BTP 25/04/2025 - 15/07/2032 3,25%; BTP 02/05/2025 - 01/10/2035 3,60%.Inoltre, in relazione alle condizioni di mercato, il MEF si riserva la facoltà di offrire ulteriori tranche di titoli nominali in corso di emissione con scadenza superiore ai 10 anni, CCTeu e BTP indicizzati all'inflazione anche al fine di tenere conto di eventuali dislocazioni sul mercato secondario di detti titoli. Infine, il MEF, nominali - a tasso fisso e variabile (CCTeu) - e indicizzati all'inflazione, non più in corso di emissione, per assicurare l'efficienza del mercato secondario.