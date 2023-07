Philogen, informativa sull’esecuzione del programma di acquisto di azioni proprie

Philogen

(Teleborsa) -, con riferimento al programma di acquisto di azioni proprie, ha comunicato di aver, dal 17 al 21 luglio 2023 inclusi, complessivamente, pari allo 0,0014% del capitale sociale, al prezzo medio unitario di 15,9813 euro per azione, per un controvalore di 9.045,44 euro.Dall’inizio del programma, Philogen ha acquistato 25.851 azioni ordinarie (pari allo 0,0637% del capitale sociale), per un controvalore complessivo di 406.082,08 euro.Al 21 luglio, il Gruppo ha in portafoglio complessivamente 253.621 azioni ordinarie (pari allo 0,6245% del capitale sociale).Nel frattempo, a Piazza Affari,presenta un andamento invariato rispetto alla vigilia e si attesta a 15,85 euro.