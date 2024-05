Intesa Sanpaolo avvia buyback per 1,7 miliardi di euro

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) -ha comunicatofinalizzato all'annullamento (buyback) per un esborso complessivo massimo die per un numero di azioni non superiore a 1.000.000.000 azioni ordinarie Intesa Sanpaolo, autorizzato dalla BCE con comunicazione pervenuta l'11 marzo 2024 e approvato dall'assemblea di Intesa Sanpaolo del 24 aprile 2024 come già comunicato al mercato.Il programma di acquisto di azioni proprie, che potrà essere effettuato anche in parte e/o in via frazionata, verrà avviato il2024 e si concluderà entro il2024.Ildi azioni che verrà acquistatonon supererà il 25% del volume medio giornaliero di azioni ordinarie Intesa Sanpaolo negoziato nel mese di aprile 2024, che è stato pari a 80,3 milioni di titoli.