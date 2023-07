Gruppo Coopselios, l'Assemblea approva il bilancio consolidato 2022

(Teleborsa) -, organizzazione no profit attiva nel settore dei servizi alla persona, ha approvato il, che registra un aumento del fatturato superiore al 9%, con undi euro e unGrazie a una buona dotazione finanziaria, la cooperativa di servizi ha potuto completare nel 2022 glidi euro portando a 25 milioni di euro complessivi di investimenti realizzati nel triennio 2020-2022."Nonostante i molteplici fattori negativi che, dopo i difficili anni della pandemia, hanno impattato fortemente sul bilancio della cooperativa, siamo riusciti ad ottenere risultati positivi grazie a una gestione prudente ed efficace e ad una serie di azioni che hanno garantito l’equilibrio economico finanziario del Gruppo", ha spiegato il presidente di CoopseliosNonostante il difficile contesto in cui si è trovata ad operare, la cooperativa di Reggio Emilia nel 2022 ha incrementato i volumi dei servizi essenziali ai cittadini e mantenuto un buon grado di liquidità e di autonomia finanziaria anche a livello di Gruppo, dove fatturato, patrimonio e risultato di esercizio registrano un ulteriore miglioramento.A conferma dell’affidabilità del Gruppo è stata garantitae di sviluppo, tese a promuovere nuove opportunità di lavoro per i soci e nuovi servizi per le famiglie e gli enti in una prospettiva di medio e lungo termine.Coopselios conta(70,5%), 906 dipendenti e 351 collaboratori esterni (liberi professionisti quali medici, fisioterapisti o infermieri), La cooperativa si prende cura ogni giorno di, per un totale di 3.930.124 ore lavorate giornate di(+1,8% rispetto al 2021). Il valore della produzione nel 2022 è pari a 127,2 milioni di euro, in sensibile aumento (+8,9%).A conferma della solidità patrimoniale della Cooperativa, che rimane superiore ai 42 milioni di euro, l’esercizio 2022 si chiude con un utile di 42.265 euro. Anche il patrimonio netto mantiene il trend positivo (+ 81,8% negli ultimi 10 anni) e si attesta a 42,3 milioni di euro.