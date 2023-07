Snam, Venier: "Guidance confermata. Ben posizionati per prossimo inverno"

Snam

(Teleborsa) -Lo ha ribadito l'Amministratore delegato, nel corso della conference call con gli analisti, sottolineando che il, ma occorre continuare a costruire un sistema energetico più resiliente e rafforzare le infrastrutture. Da questo punto di vista - ha agigunto - Snam gode delper i progetti in corso di realizzazione.Snam può ancheche vede investimenti a 2,1 miliardi di euro (1,9 miliardi di euro in ambito infrastruttura gas e 0,2 miliardi di euro in ambito transizione energetica), una RAB tariffaria pari a circa 22,4 miliardi di euro, un utile netto adjusted pari ad almeno 1,1 miliardi di euro.Venier ha confermato che ilche si confronta con il 70% dello scorso anno e con il 78% della media degli ultimi 5 anni, consentendo di affrontare più serenamente l'inverno grazie ad una, sebbene i mercato del gas resti ancora teso.L'Ad ha confermato che Snam è, compresi gli, ed ha fornito un aggiornamento sui progetti in corso: il corridoio meridionale, che ha fatto domanda per essere inserito fra i progetti di comune interesse (PCI), il puntuale avvio dell'operatività del rigassificatore galleggiante Golar Tundra a Piombino e l'avvio dei lavori del Terminal di Ravenna.Quanto ai flussi id gas, Venier ha confermato la riduzione dei flussi dalla Russia, una riduzione dei flussi dal Nord Europa ed un aumento delle importazioni dal Sud e dei volumi LNG.